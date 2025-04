Grgic: „Allein diese Aura und diese Ausstrahlung, die er an den Tag legt, ist für mich wichtig als Mitspieler. So einen Typen brauche ich in der Kabine, ich fühle mich sicherer mit ihm. Er hat uns gefehlt, da werde ich ein bissl emotional. Es freut mich, dass er wieder am Platz stehen darf.“