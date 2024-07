Schutzzone: Auf Drogenjagd im Grazer Problem-Park

Seit Montag, 0 Uhr, ist sie in Kraft, die von Anrainern und der Stadt-ÖVP vehement geforderte Schutzzone im Grazer Volksgarten. Für viele Bewohner war der Park längst zur „No-go-Area“ geworden, in der rohe Gewalt, Pöbeleien und ungenierte Drogendeals an der Tagesordnung stehen. Jetzt haben Beamte der nächstgelegenen Polizeiinspektion Lend und von verschiedenen Spezialeinheiten eine neue effektive Maßnahme in Händen: Sie können verdächtige Personen aus der „Grünoase“ wegweisen und einen Rückkehrstopp anordnen. Und das ist auch in den vergangenen Tagen bereits zuhauf passiert.