Strom-Kunde: „Warum wollen Sie 1200 Euro von mir?“

Der Fall von Michael Kobleder ist in aller Munde: Dieser hat 2000 Euro Strom-Gutschrift erhalten und sagt, er habe kein Verständnis dafür, dass er rund 170 Euro pro Monat an den Stromanbieter überwiesen hat, ohne diese zu konsumieren. Kobleder bezeichnete dies als „zinsfreien Kredit“, die Salzburg AG entgegnet, dass besagter Kunde nur die Hälfte des Stromes vom Vorjahr verbraucht habe und deshalb die Gutschrift logischerweise so hoch gewesen sein. SAG-Sprecher Michael Frostel: „Ein absoluter Ausreißer!“ – die „Krone“ hat berichtet.