„Arzt meinte, dass ich Weihnachten nicht erlebe“

Niederschmetternde Prognose

Auch ihre behandelnden Ärzte hätten zuletzt „immer um mich gekämpft und an eine Heilung geglaubt“, so Aminati weiter. Doch sie gab auch zu: „Allerdings hat mir auch schon ein Arzt mitgeteilt, dass ich Weihnachten nicht mehr erleben werde. Und so eine Aussage sitzt.“