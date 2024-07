„Twisters“: Ein mitreißender Katastrophenfilm

Nach einem traumatischen Tornado-Erlebnis verfolgt Kate (Daisy Edgar-Jones) Stürme nur noch am Bildschirm. Beim Test eines Tornado-Ortungssystems trifft sie auf den Social-Media-Star Tyler (Glen Powell). Mitten in der Tornado-Saison in Oklahoma geraten die beiden in einen tödlichen Sturm ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum adrenalingeladenen Blockbuster „Twisters“.