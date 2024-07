Erster Trailer zur Aufreger-Satire mit Demi Moore!

In den Hauptrollen von „The Substance“, bei dem Coralie Fargeat („Revenge“) Regie führte und das Drehbuch schrieb, spielen neben Moore („Die Akte Jane“, „Eine Frage der Ehre“, „Ein unmoralisches Angebot“), Margaret Qualley („Once Upon a Time in Hollywood“, „Kinds of Kindness“, „Poor Things“) Moores jüngere Version und Kult-Darsteller Dennis Quaid („Dem Himmel so fern“, „Die Entscheidung“, „The Day After Tomorrow“) den schleimigen Produzenten Harvey.