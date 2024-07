Charmante Mondmission mit Tatum und Johansson

Zeitreise in die 1960er: Cole Davis (Channing Tatum) arbeitet bei der US-amerikanischen Raumfahrtsbehörde NASA. In seiner Verantwortung liegt die Vorbereitung der Mondlandungs-Mission, die jedoch von Pannen begleitet wird. Zudem gerät er enorm unter Zeitdruck, da die Sowjetunion ebenfalls fieberhaft daran arbeitet, als erster den Fuß auf den Erdtrabanten zu setzen. Um die Außenwirkung der US-Apollo-Mission aufzupolieren, wird Marketing Expertin Kelly Jones (Scarlett Johansson) herbeizitiert, und die hat in Sachen medienwirksamer Tricks keinen Genierer.