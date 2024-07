Die paradoxe Welt des steirischen Star-Künstlers

Persönliche Krise löst Erfolgswelle aus

Der Weg zu diesem Ruhm wurde durch eine persönliche Krise erst so richtig in Gang gebracht: Nach vielen Jahren als mäßig erfolgreicher Künstler steckt Wurm im Jahr 1997 nach einer Scheidung und dem Tod seiner Eltern in einer Lebenskrise: Für eine Ausstellung in Bremen soll er eine neue Arbeit entwickeln – und hat die (aus der Not geborenen) Idee für die „One Minute Sculptures“: Er schreibt Anweisungen, wie sich die Besucher mit einigen Objekten, die vor Ort durch die Gegend liegen, selbst zu lebenden Skulpturen verwandeln können.