Problem im Urlaub? Wie Sie sich richtig beschweren

Baulärm. Tag und Nacht. Auch am Wochenende. Damit sahen sich Herbert D. und seine Frau während ihres Urlaubs in Dubai konfrontiert. Neben ihrem Hotel wurden an drei 30-stöckigen Gebäude gebaut. Aber nicht nur Lärm, auch andere Umstände sorgen immer wieder für Ärger bei Urlaubern. Wissen Sie eigentlich, wie und bei wem Sie sich in so einem Fall richtig beschweren? Wir verraten es Ihnen.