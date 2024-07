So sieht es derzeit an kroatischen Stränden aus

„Papa, was schwimmt denn da?“, fragt ein kleiner deutscher Bub seinen Vater am Ende des Steges. „Weiß nicht, spring einfach drüber ...“ Gespräche wie dieses sind aktuell in den Urlaubsregionen an der Adria keine Seltenheit. Denn der berüchtigte Algenschleim, auch „Meeresrotz“ genannt, überzieht nach wie vor weite Teile des Mittelmeeres.