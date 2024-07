Hamburg kann’s auch klassisch

Moin, liebe Klischees! Mit denen hat Hamburg seit jeher zu kämpfen, aber sie haben der Stadt an der Elbe auch viel von ihrem touristischen Reiz beschert. Denkt man an Hamburg, denkt man an die Reeperbahn und den Kiez, den Hafen, vielleicht ein wenig an die Beatles, die dort ihre Karriere begonnen haben. Sportfans bekommen feuchte Augen, wenn der Name St. Pauli fällt, und für uns Journalisten ist Hamburg die Heimat der großen Zeitungsverlage und so manchen TV-Senders.