Klima der Gewalt | Wer Gewalt sät …

Klima der Gewalt. Donald Trump spaltet Amerika, Donald Trump spaltet die Welt. Und jetzt spaltet das Attentat auf ihn die Menschheit. Vor allem die Frage, was dieser Schuss, der ihn nur am Ohr traf, für die US-Präsidentenwahl im kommenden November bedeutet: Weithin geht man nach dem glücklichen Entrinnen Trumps davon aus, dass ihm die zweite Wahl zum Präsidenten, für die er schon vor dem Schuss klarer Favorit gegen Amtsinhaber Joe Biden war, nun endgültig nicht mehr zu nehmen ist. „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz, der bereits die 14. Präsidentenwahlen in den USA als Journalist verfolgt, geht fix von einer neuerlichen Trump-Präsidentschaft aus und beschäftigt sich in seinem heutigen Kommentar bereits mit dem Programm („eine konservative Revolution“ mit teils unverhohlenen Drohungen in Richtung seiner Gegner) in Trumps nächster Amtsperiode. Seinitz-Kollege Christian Hauenstein versucht sich allerdings an der Gegenthese: Er meint, es gebe zwar viele gute Gründe, dass Trump auch wirklich gewinnt. Aber er kann sich auch vorstellen, dass viele Wähler, die bisher gar nicht an der Abstimmung im November teilnehmen wollten, sich jetzt überlegen, doch wählen zu gehen, um die Spirale der Gewalt zu druchbrechen. Denn gerade Trump sei verantwortlich für das amerikanische Klima der Gewalt. Ob es da wirklich noch eine Umkehr geben kann?