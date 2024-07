Schuss aus 137 m: „Da wird das Ziel sehr klein“

Den offensichtlichen Sicherheits-GAU des Secret Service in den USA will der erfahrene Chef der Polizei-Eliteeinheit Cobra, der heuer sein 20-Jahre-Jubiläum feiert, naturgemäß nicht bewerten. „Wir kennen weder die Umfeldaktivität noch die Zusammenhänge.“ Nur so viel: „Ich werde mir die Videos der amerikanischen Kollegen ansehen. Die Erkenntnisse fließen sicher bei uns ein.“