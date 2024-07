„Die Nähe zu den Menschen war ihm immer wichtig“ 

2003 holt ihn Waltraud Klasnic in die steirische Landespolitik, wo er 20 Jahre als Landesrat dient: Die frühere Landeshauptfrau erinnert sich im „Krone“-Gespräch an Hans Seitinger, der am Sonntag verstarb. Sein Begräbnis findet am Samstag in Frauenberg (Gemeinde St. Marein im Mürztal) statt.