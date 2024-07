Wahnsinn Amerika | Wahnsinn Spanien

Wahnsinn Spanien. In den Tagen vor dem Finale der Fußball-EURO 2024 in Deutschland kursierte eine Grafik in den sozialen Netzwerken: Wen die einzelnen Länder beim Finale zwischen England und Spanien unterstützen werden. All jene Länder, in denen eine Mehrheit Spanien unterstützt, in Rot-Gelb, den Farben der spanischen Flagge gefärbt. Jene aufseiten der Engländer in Weiß-Rot, der Flaggenfarbe Englands. Was kam heraus? Ganz Europa Rot-Gelb – mit einer einzigen Lücke: England selbst. Ganz so eindeutig wie in dieser Schmäh-Grafik wird das Bild wohl nicht sein, aber es wird schon stimmen, dass sich die englische Nationalmannschaft nicht gerade über den Zuspruch einer Mehrheit der Europäer erfreut. Während in der ersten Halbzeit des Finales in Berlin keine der beiden Mannschaften die Herzen der Fußball-Interessierten erobern konnte, schlugen die Herzen der Spanien-Fans schon zu Beginn der zweiten Halbzeit höher: 1:0 durch die beiden Jungstars Williams und Yamal. Spanien schon Sieger? Nein, England glich aus, ehe die Iberer, die beste Mannschaft dieses Turniers, als es in Berlin schon nach Verlängerung roch, in der 87. Minute für das 2:1 sorgten. Wahnsinn Spanien – zum vierten Mal Europameister. Die Spanier dürfen sich freuen, ein Großteil Europas freut sich mit.