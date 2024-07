Schaulustige immer öfter Problem für Feuerwehr

Appell an die Vernunft

Besonders problematisch seien Situationen, in denen die „Fotoreporter“ versuchen würden, näher an die Einsatzstelle heranzukommen, um bessere Aufnahmen zu machen. „Das führt dazu, dass wir zusätzliche Kräfte abstellen müssen, um die Schaulustigen fernzuhalten, anstatt uns auf unsere eigentliche Aufgabe zu konzentrieren“, so Prünner. Die Feuerwehr appelliert daher, bei Einsätzen Abstand zu halten. „Wir verstehen das Interesse der Menschen, aber Sicherheit hat oberste Priorität“, erklärt Prünner.