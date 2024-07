Styriarte-Klangwolke: Zeitreise in die „Neue Welt“

Unter Mei-Ann Chen das Styriarte Youth Orchestra nicht nur Dvořáks Meisterwerk, sondern macht es erlebbar. Vorab gibt sie einen Ausblick in die Zukunft der amerikanischen Musik: Florence Princes – eine der ersten Komponistinnen of Colour – „Dances in the Canebreaks“ klingt raffiniert jazzig und fast schon wie ein Musical.