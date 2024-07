Trump: „Spürte, wie sich Kugel durch Haut bohrte“

Zunächst dankte der verletzte Trump in einem Beitrag auf Trust Social dem „US-Geheimdienst und allen Strafverfolgungsbehörden für ihre schnelle Reaktion während der Schießerei in Butler in Pennsylvania“. Auch wolle er der Familie des getöteten Teilnehmers an der Kundgebung und auch der Familie einer schwer verletzten weiteren Person sein Beileid aussprechen. „Es ist unglaublich, dass eine solche Tat in unserem Land geschehen kann.“