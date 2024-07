„Wenn jemand nicht mitzieht, werde ich streng“

Als Assistent von Jürgen Klopp, der zudem das Training von Liverpool jahrelang geleitet hat, konnten Sie aus mehreren Angeboten auswählen. Sie haben gesagt, für sie war schnell klar, dass es Salzburg werden sollte. Warum wollten Sie unbedingt hier Cheftrainer werden?

Ich liebe es, mit Talenten zu arbeiten. Ich war immer derjenige, der auch in der Akademie gearbeitet hat. Bei PSV, in Porto, auch in Liverpool. Es bereitet mir große Freude und macht mich stolz, junge Spieler nach oben zu bringen. Daher habe ich immer geschaut, wer die beste Akademie hat. Red Bull Salzburg ist in Europa nach Ajax und Benfica die Nummer drei, wenn es darum geht, Talente in die Top-5-Ligen zu bringen. Das war ein wichtiger Punkt für mich. Dazu mag ich es, wenn du in einer Liga spielst, in der du dominant agieren, zugleich aber auch europäisch spielen kannst. In Liverpool hat es mir sehr gefallen, dass wir alle drei Tage gefordert wurden. Ich mag den Rhythmus, wenn du auch unter der Woche spielst. Dazu habe ich mich über das Land, die Stadt, die Kultur und die Leute erkundigt und sehr viel Positives gehört. All das zusammen hat es mir einfach gemacht. Die Entscheidung fiel aber letztlich, als meine Familie nach Salzburg kam. Sie haben die Stadt, die Häuser, die Schulen, die Leute gesehen. Sie waren hier, bevor ich hierherkam. Da ich viel weg bin von zuhause und arbeiten muss, soll sich meine Familie besonders wohl fühlen. Und Salzburg ist eine wunderschöne Stadt.