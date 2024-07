Getrennte S-Link-Infos kommen von Stadt und Land

Ziel ist, dass man sich eine fundierte Meinung bilden kann. Unser Vorbild sind die Schweizer, die das seit über 40 Jahren mit ihren sogenannten ’Abstimmmungsbüchlein’ machen“, sagt Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Der Stadtsenat hat am Donnerstag dieses Vorgehen beschlossen. Alle Haushalte mit Stimmberechtigten werden diese Broschüre erhalten. Pros und Contras sollen in der Broschüre dargestellt werden. Maximal 75.000 Euro werden dafür in der Stadt zur Verfügung stehen. Ein gemeinsames Vorgehen mit dem Land wurde abgelehnt. „Die Stadt ist hier anders zu betrachten als die Umlandgemeinden“, so Auinger.