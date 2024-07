„Gelten für Sinti und Roma unsere Gesetze nicht?“

Wegweisung sei so gut wie nicht möglich – wohin weist man solche Wagentrosse auch? Gegen die Roma kann Besitzstörungsklage eingebracht werden – die Zustellung an das „fahrende Volk“ mit wechselndem Aufenthaltsort allerdings würde schwierig – wenn nicht unmöglich. Und: Auch Einheimische könnten, sofern sie wild campieren, nicht automatisch weg gewiesen werden. Sondern ebenfalls mit so einer Klage eingedeckt werden. Die kann dann in der Norm auch zugestellt werden. . .