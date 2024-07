„SOKO Donau“ sticht in Niederösterreich in See

„Film ab!“, heißt es Ende Juli vor dem St. Pöltner Einkaufstempel Promenade für die 20. Staffel von SOKO Donau. Die Erfolgsserie spielt aber meist auf dem gleichnamigen Fluss, gedreht wird also auch oft in Niederösterreich. Damit das weite Land weiterhin im Rampenlicht steht, wird die Satel-Produktion auch aus der öffentlichen Hand gefördert. 90.000 Euro Zuschuss gab es für die 13 Episoden. Und während eine Folge in St. Pölten spielt, wird die Weinstadt Retz in einer zweiten Episode die heimliche Hauptrolle übernehmen.