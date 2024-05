SOKO Linz: Dreharbeiten für vierte Staffel starten

Nächste Woche wird gedreht! TV-Kommissarin Katharina Stemberger freut sich bei den beginnenden Dreharbeiten zur vierten Saison der ORF-Krimiserie SOKO-Linz über neue Unterstützung: Die in Linz geborene Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky sowie der ehemalige „Soko Donau“-Inspektor Michael Steinocher verstärken das Team am Krimi-Hotspot in der oberösterreichischen Landeshauptstadt, wir haben darüber berichtet.