Herzallerliebst: „Ich -Einfach unverbesserlich 4“

Gratulation! Gru ist inzwischen stolzer Daddy von Gru Junior, und dem kleinen Racker mit dem feuerroten Flaum am Kopf und dem mürrischen Gesicht steht in diesem Streifen noch so einiges bevor: Superschurke Maxime Le Mal, den Gru hinter Gitter brachte, ist ausgebrochen und will sich an dessen Familie rächen.