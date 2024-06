Oliver Kalkofe: „Helden sind doch langweilig!“

Familie ist nicht, was die Genetik vorgibt. Es ist wichtig, seinen Platz im Leben zu finden, mit den Menschen, mit denen man sich wohlfühlt. Gerade in der heutigen Generation der Patchworkfamilien muss man sich darauf auch einlassen, dass sich Sachen verändern in verschiedenen Lebensphasen. Und so eine bunte Familie wie im Film hätte ich mir auch gewünscht! Ich wollte immer gern ein Mitglied der Adams Family sein – Außenseiter mit einem guten Herzen.