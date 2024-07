Jobs nach Fähigkeiten, nicht nach Klischees

„Ich habe in einem Job gearbeitet, für den ich eine Berufsausbildung gemacht habe, war dann ein Jahr dort, und dann hat es mir gar nicht mehr gefallen“, erinnert sich Andrea H. an die Zeit vor zwei Jahren, als sie zu emma kam. Die Einrichtung von Frauen im Brennpunkt bietet Berufsberatung für junge Frauen von 15 bis 24. „Es kann um ganz unterschiedliche Fragen gehen“, erklärt dazu Beratungsleiterin Nora Resch. Die Frauen suchen (Um-)Orientierung, sind mit unterschiedlichen Hürden oder psychosozialen Problemen konfrontiert. Für H. – sie arbeitete in der Kinderbetreuung – passten hohe psychische Belastung und geringes Einkommen einfach nicht mehr zusammen.