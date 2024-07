1000 Wohnungen in Bau, sinken nun die Mieten?

Mit 271 Wohnungen und einem Gesamtvolumen von 166 Millionen Euro baute die Neue Heimat Tirol (NHT) im Bilanzjahr 2023 deutlich weniger Einheiten als im Jahr zuvor (434). Heuer schlägt das Pendel aber wieder in die Gegenrichtung aus: „Wir haben zahlreiche Projekte vorgezogen, rund 1000 Wohnungen sind in Bau. 2024 peilen wir 711 Übergaben an – ein Rekordjahr“, gab NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter bekannt.