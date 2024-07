Warnung vor Gewitter, Starkregen und Sturmböen

Gewitter breiten sich am Abend aus

Für das Mühlviertel und die Eisenwurzen werden schon am Nachmittag Unwetter erwartet, am Abend nimmt das Risiko von Südwesten her zu. Vermutlich wird ein Gewittercluster über Oberösterreich entstehen, der nach Mitternacht Richtung Nordosten abziehen wird.