Sturm forderte in Linz zwei Schwerverletzte

„Wir sind im Dauereinsatz“

Auch in Linz wütete der Sturm am Abend. Beim großen Ritterfest in der Innenstadt stürzten am Tummelplatz Teile eines Baumes während einer Vorstellung auf die Bühne. Zwei Personen wurden schwer verletzt, drei weiter leicht. Am OK-Platz wurde ebenfalls eine Person verletzt. Außerdem wurden in Urfahr zumindest zwei Häuser abgedeckt, große Teile der Dächer wurden auf die Straße geschleudert. „Wir sind im Dauereinsatz“, hieß es bei der Berufsfeuerwehr in Linz.