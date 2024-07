Handy-Warnsystem vor Unwettern verzögert sich

Noch nicht in Betrieb

Allerdings wird das Warnsystem für unsere Handys entgegen früherer Ankündigungen wohl nicht so schnell „aufziehen“ wie das Gewitter am vergangenen Samstag. Denn schon im März 2023 meinte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP): „Nun starten die regionalen Tests, anschließend wird das Warnsystem flächendeckend ausgerollt.“ Ein Jahr später, im März des heurigen Jahres, verkündete der damalige Digitalstaatssekretär Florian Tursky (ebenfalls ÖVP), man sei in den „letzten Metern der Umsetzung“, das System solle im Sommer starten. Nun heißt es aus dem Innenministerium auf „Krone“-Anfrage: „Wir arbeiten derzeit an der Implementierung des Systems. Es ist geplant, AT-Alert noch 2024 mit einem Testbetrieb zu starten.“