„Meeresrotz“ dehnt sich in italienischer Adria aus

Touristiker wollen keine „Werbung“ für Meeresrotz

Die Probleme der Fischer will Touristiker Mozzoni auch gar nicht von der Hand weisen. „Fischer haben zu Recht eine andere Wahrnehmung dessen, was vor der Küste passiert“, erklärte er der Presse. „Ich stimme ihnen voll und ganz zu, aber auf der Werbeebene gilt: Je weniger Werbung für das Phänomen gemacht wird, desto besser.“ Er warnt Urlauber: „Wer die Reservierung storniert, geht vielleicht an Orte, an denen es das gleiche Problem gibt oder gab.“