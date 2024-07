„Salzachtal erfordert viele Schutzbauten“

Mit einer Machete kämpft sich Nikolaus Wahl gemeinsam mit Hans Jörg Laimer durch das dichte Gestrüpp an einem Steinschlagzaun im Salzachtal entlang. „Da hatten wir unlängst wieder einen Steinschlag“, berichtet Wahl. Bei der Begutachtung stellt sich schnell heraus, dass das herabgestürzte Gestein aus dem Netz entfernt werden muss. Das passiert mittels Bagger – schon zweimal dieses Jahr. „Einen Stein werden wir zuvor sprengen müssen“, sagt Geologe Laimer. Auf dem Stück zwischen Lend und Taxenbach wurden in der Vergangenheit bereits große Brocken vom Fels gesprengt, damit diese später nicht das Netz durchschlagen können. An jener Stelle, wo der Zaun die Landesstraße und Bahnstrecke schützt, werden Belastungen bis zu 500 Kilojoule abgefangen. „Das entspricht ungefähr der Wucht eines VW Golfs im freien Fall“, so Wahl, Anlagentechniker für Naturgefahren.