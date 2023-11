Lawinensichere Bahn am Pass Lueg dauert noch

Der SPÖ geht das alles zu langsam. Sie wird deshalb am Mittwoch im Landtag eine dringliche Anfrage an Schnöll stellen. „Es sieht so aus, als wird vor 2029 dort kein Hammer und keine Schaufel in die Hand genommen. Es herrscht weiter Total-Stillstand“, sagt SPÖ-Chef David Egger. Er erhofft sich von der Anfrage Informationen zum aktuellen Stand.