Diese zwei Männer haben ab heute eine Mission…

Doskozil gleich doppelt

Okay, okay. Dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei beiden Premieren (heute bei Serafin, morgen bei Haider) dabei ist, kommt mitunter wenig überraschend. Doch auch Minister Alexander Schallenberg ist hier wie da, so wie Life-Ball-Vater Gery Keszler und Kult-Talkerin Barbara Karlich. In Mörbisch legt man staatspolitisch gar noch ein Schipperl drauf, denn wie es heißt, hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen genau so angesagt, wie die Landeschefs Peter Kaiser und Christopher Drexler.