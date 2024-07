Signa Prime: Etappensieg für Anwalt der Republik

Millionen-Honorar an gerichtliche Bestätigung gebunden

Nicht nur für Benko und seine Manager hätte der heutige Beschluss des Oberlandesgerichtes Wien einschneidende Folgen, wenn er vom Obersten Gerichtshof bestätigt wird: Das Honorar des Sanierungsverwalters in der kolportierten Höhe von 22 Millionen Euro ist an die gerichtliche Bestätigung gebunden. Diese hängt nach der jüngsten Entwicklung in der Luft.