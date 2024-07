Veranstalter: „Genau darum machen wir das!“

Die Abbauarbeiten waren schon am frühen Sonntagvormittag in vollem Gange. Daneben trugen die letzten Gäste am Campingplatz ihre Habseligkeiten zusammen und machten sich auf den Heimweg. Das Electric Love Festival ist für 2024 geschlagen. Da schnaufte auch Veranstalter Manuel Reifenauer durch. „Durchwachsen“ und „zufrieden“ antwortet er auf die Frage nach einer Bilanz.