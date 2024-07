„Wir glauben, dass Musik die Leute zusammenbringt“

Vor ihrem Auftritt am Samstag blieb das Trio, das wie in diesem Fall auch des Öfteren einzeln auftritt, auch beim ELF ihrem Ritual treu. „Wir beobachten circa zehn Minuten vor unseren Auftritten immer das Publikum. Das gibt uns einen guten Eindruck, wie die Leute in der Menge gerade drauf sind und wo wir sie abholen müssen“, so Vitale. Am Salzburgring wurde schnell klar: Große Mühe, die Stimmung zum Kochen zu bringen, hatten die Italiener nicht.