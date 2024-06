Terrorverdächtiger bekämpft Abschiebung, will Asyl

Anwalt kritisiert zeitlichen Ablauf des Verfahrens

Andreas Schweitzer, der Anwalt des 29-Jährigen, begründet die Beschwerde gegen die Abschiebung unter anderem mit dem zeitlichen Ablauf des Verfahrens: „Am 22. Mai ist der Abschiebebescheid erlassen worden. Am 23. Mai wurde mein Mandant mangels dringenden Tatverdachts aus der U-Haft entlassen und sofort in Schubhaft genommen“, sagt er und beharrt darauf, dass dem Tadschiken in seiner Heimat Verfolgung oder gar die Todesstrafe drohen würde. Warum? Weil er der verbotenen oppositionellen Gruppe 24 angehöre. „Personen, die sich für die Gruppe 24 einsetzen, werden in Tadschikistan rigoros verfolgt“, so Schweitzer.