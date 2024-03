Kinder von Wiener Terror-Paar in Türkei gebracht

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) hatte die Kinder im Alter von drei, fünf und sieben nach der Inhaftierung der Eltern – ein 28-jähriger Tadschike und eine 27 Jahre alte, aus der Türkei stammende Frau, die seit 2022 in Wien lebten – zunächst in einem Krisenzentrum untergebracht. In weiterer Folge wurde entschieden, dass die in der Türkei lebende Großmutter der unmündigen Kinder die vorläufige Obsorge übertragen bekommt. Bezüglich des Außerlandesbringens lag auch die Zustimmung der Eltern, insbesondere der Kindesmutter vor, die deren Rechtsanwalt allerdings am vergangenen Freitag widerrief.