Schon 6000 Stunden: Wasserretter im Dauereinsatz

Ausbildung ist einer der Schwerpunkte

Neben der eigenen Ausbildung für den Einsatz versucht man in Zell am See auch präventiv tätig zu sein. Ein weiterer Schwerpunkt sind Schulungen in puncto Gefahrenbewusstsein. Besuche von Kindern an der Wasserrettungsstation, der Unterricht von Baderegeln oder Schwimmscheinprüfungen sollen helfen, den sicheren Spaß im und am Wasser zu vermitteln.