Deutscher beim Paragleiten 100 Meter abgestürzt

In Krankenhaus geflogen

Der Deutsche blieb schwer verletzt am Boden liegen, bis ein unbeteiligter Passant, der zufällig in der Nähe war, Erste Hilfe leistete und die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber „ARA-3“ in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.