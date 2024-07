Extinction Rebellion: Festnahmen vor dem Landhaus

Auf diese Art und Weise wollten die Teilnehmer auf die Dringlichkeit von „entschlossener Politik angesichts der Klimakrise“ aufmerksam machen, wie sie am Mittwoch erklärten. Ganz konkret geht es den Aktivisten um den Stopp des Tunnelspinnen-Projekts in Feldkirch. Die Demonstranten hatten sich an den installierten Kunstelementen einer riesigen, brennenden und zugleich ertrinkenden Erdkugel und an einer großen Geburtstagstorte festgekettet.