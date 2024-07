Über 40 Jahre Kärnten perfekt in Szene gesetzt

Wir haben einen Mörder per Flugzeug von Kärnten bis nach Vorarlberg verfolgt, sind bis zu den Knien bei Unwettern im Schlamm gesteckt, sind Tausende Kilometer im Auto durch Kärnten gefahren, haben mit Leserinnen und Lesern gelacht und geweint, Schulter an Schulter gearbeitet und manchmal auch gestritten. Uta Rosjek-Wiedergut und ich – bitte um Verzeihung für diese persönliche Aussage – sind von der ersten Stunde an im Team der „Kärntner Krone“ gewesen; in Summe mehr als 40 Jahre lang.