So geht es Ian McKellen nach Sturz von der Bühne

Ian McKellen hat nach seinem Bühnensturz in einem Londoner Theater weitere Auftritte abgesagt. Der Heilungsprozess seiner Verletzungen am Handgelenk und Hals schreite voran, schrieb der 85-Jährige in einer Mitteilung auf X. Eine vollständige Heilung hänge aber davon ab, dass er sich in den kommenden Wochen weiter schone.