Frankreichs Aufsteiger klopft jetzt bei Boakye an

Schon seit längerer Zeit sind einige Klubs aus der französischen Ligue 1 an WAC-Stürmer Augustine Boake dran. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hätte Erstliga-Aufsteiger AS St. Etienne das Rennen gemacht. Während ein Insider des afrikanischen Spielermarktes schon vermeldet hat, dass Boakye am Mittwoch den Medizincheck bei St. Etienne machen wird, wartet der 23-Jährige allerdings noch auf die Einigung zwischen den Wolfsbergern und dem französischen Traditionsklub. „Erst wenn alles fixiert ist, wird Augustine dorthin fahren. Es handelt sich um einen Vierjahres-Vertrag“, verrät sein Manager Marcel Veerman.