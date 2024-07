Wie wird Europas Zukunft mit Orbán und Le Pen?

Mit Ungarn an der Spitze des EU-Ratsvorsitzes und dem Wahlsieg von Marine Le Pens Rassemblement National in Frankreich wächst die Sorge vor einem Rechtsruck in Europa. Viktor Orbán und Le Pen könnten die europäische Politik nachhaltig beeinflussen. Welche Auswirkungen erwarten Sie? Wie könnte die EU gegen einen möglichen Rechtsruck vorgehen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!