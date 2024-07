Ist Ihr Kind ein Herzensmensch?

Ob als Mitglied einer Blaulicht-Organisation, fleißig in der Schülervertretung oder als Anpacker in Sachen Naturschutz; nominieren Sie Ihren ganz persönlichen Herzensmenschen unter 25 Jahren. Mitmachen ist ganz einfach: Bis 21. Juli können Sie online, via E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder per Postkarte an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, mit dem Kennwort „Herzensmensch“ einen besonderen jungen Menschen nominieren; bitte samt ausführlicher Begründung, Namen und Kontaktdaten des Nominierten und des Nominierenden.