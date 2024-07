Medizinstudium: Weniger Anmeldungen, mehr Plätze

Bewerberrückgänge in Wien und Linz

Die Rückgänge bei den Bewerbungen wurden in Wien und Linz registriert – in der Bundeshauptstadt haben sich heuer knapp 7400 Personen (2023: 7500) für den Aufnahmetest angemeldet, in der oberösterreichischen Landeshauptstadt rund 2000 (2023: 2100). In Innsbruck (3200) und Graz (2600) blieben die Zahlen praktisch konstant. Umgekehrt ist aufgrund eines Ausbauplans die Zahl der Studienplätze gegenüber dem Vorjahr um 50 gestiegen. In Wien sind insgesamt 772 Plätze (2023: 760) zu vergeben, in Innsbruck 420 (2023: 410), in Graz 388 (2023: 370) und in Linz 320 (2023: 310). Bis 2028 erfolgt in Zwei-Jahresschritten ein weiterer Ausbau auf dann insgesamt 2000 Plätze.