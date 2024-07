Airport Graz: Flieger um über 25 Stunden verspätet

Doch dann die nächste Enttäuschung: Auch zur angekündigten Zeit am Montag hob kein Flieger Richtung Antalya ab, sondern soll erst von dort nach Graz gestartet sein. Mehr als 25 Stunden (!) haben die Passagiere in ihrem Urlaub verloren – entsprechend groß waren Ärger und Frust bei den gestrandeten Passagieren. „Natürlich ist so eine Situation äußerst unangenehem. Aber das können wir leider nicht beeinflussen“, so Flughafen-Sprecherin Pölt.