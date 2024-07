Die Damen vom Badesee waren nicht zu schlagen

Sie haben es geschafft! Die Damen des TC BBK Türenwelt Ried in Leobendorf haben in der Altersklasse AK55 den Titel in der Bundesliga geholt! Erstmals gelang den Damen vom Badesee dieses Kunststück. „Mit Tennis, so schön wie eure Anlage“, lobte Herbert Riederer vom zuständigen Wettspielausschuss des heimischen Tennisverbands ÖTV.